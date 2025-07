Alarmstufe Rot: Experten warnen Regierung

Es wird heiß und heißer, vor allem in dieser Woche war dies in Stadt und Land spürbar. 40 Grad im Sommer dürften künftig nicht mehr die Ausnahme sein, sagen Wissenschaftler wie der steirische Geophysiker Gottfried Kirchengast: „Wenn wir noch Jahrzehnte so weitermachen, könnten uns bis zu 50 Grad drohen.“