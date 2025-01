Seit 30 Jahren Tanzen für den guten Zweck

Die Benefizquadrille ist mittlerweile eine karitative Institution und ein fester Bestandteil des Wiener Ballkalenders. Auch heuer tanzte man am 6. Jänner unter dem Motto „Alles Tour de Main“ in der Tanzschule Elmayer. „Anfang der 1990er Jahre schlug mir Frau Dr. Sonja Schmitz vor, einen Abend mit Quadrilleunterricht zu veranstalten, bei dem der gesamte Erlös im Gedenken an das karitative Wirken von Annemarie Imhof dem Wiener Hilfswerk zugutekommt. Die Benefizquadrille war von Anfang an gut besucht“, erzählt Organisator Thomas Schäfer-Elmayer.