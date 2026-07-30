Everything's Different
ORF is completely revamping its soccer league coverage!
A new season of Austrian soccer, new coverage on ORF: Unlike in the past, the Küniglberg-based broadcaster will no longer air its own soccer show on Saturday evenings; instead, there will be a Sunday highlights show called “Fußball am Sonntag”!
The show will premiere on August 2 at 6:15 p.m. on ORF 1 and will feature all the goals and key moments from the Bundesliga, action from the 2nd League, and the Women’s Soccer Bundesliga.
In addition to ORF, there’s a live ticker on krone.at
A press release also announced that the program will take a look at the performance of Austrian players abroad in their respective leagues.
All Bundesliga matches can be watched live on the pay-TV channel Sky—and, of course, followed via the live ticker on krone.at!
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