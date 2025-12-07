Warum der Bergdoktor nie Weihnachten feiert

„Krone“: Was haben Sie vor bei Ihrer „literarischen Schlittenfahrt“?

Hans Sigl: Weihnachten wird ja so hoch gejazzt. Das verursacht Stress, an dem wir eigentlich selbst Schuld sind. Dieser Abend ist ein Entspannungsmoment vor dem großen Fest. Ich werde Texte lesen – Geschichten aus dem klassischen Repertoire, aber auch neue KI-Texte. Sie alle sollen mit einem Augenzwinkern sagen: Es ist Weihnachten, aber es ist nicht so schlimm, wie man jedes Mal denkt! Danach kann man ganz entspannt und in Ruhe das Fest der Liebe begehen. Es ist also ein besinnlicher Moment innerhalb einer sehr hektisch gewordenen Zeit.