Täglich 20 Illegale nach Österreich zurückgewiesen

Durchschnittlich 20 illegal Einreisende täglich wurden in 140 Tagen von der an Bayerns Grenzen zu Österreich und Tschechien stehenden Bundespolizei nach Österreich zurückgewiesen. Das zeigt die aktuelle Fahndungsstatistik für den Zeitraum 16. September des Vorjahres bis 2. Februar 2025. Insgesamt hatte es in dem Abschnitt rund 5600 illegale Einreiseversuche nach Deutschland gegeben, dabei fast 3000 Zurückweisungen oder Zurückschiebungen nach Österreich.