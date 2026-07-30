A bombshell: Chamber President Ruck resigns

Controversial Recording Brought Chamber President Down

Among other things, Walter Ruck had faced allegations of job-fixing for family members. He had also drawn criticism for misogynistic remarks and collusion with Vienna’s Mayor Michael Ludwig (SPÖ) captured on an audio recording. After “Krone” and “profil” published excerpts from the statements, the pressure within his party had become too great: The ÖVP expelled Ruck from the party. While even Chancellor Christian Stocker and WKÖ President Martha Schultz distanced themselves from the former Chamber President, Ludwig stood by him until the very end.