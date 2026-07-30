Polizei zieht neun Fahrzeuge aus dem Verkehr

Bei einer Schwerpunktkontrolle im Bezirk Deutschlandsberg hat die Polizei am Mittwoch zahlreiche Verstöße gegen Verkehrsvorschriften aufgedeckt. Neun Fahrzeuge mussten wegen schwerwiegender technischer Mängel sofort aus dem Verkehr gezogen werden.
Bei einer ganztägigen Schwerpunktaktion hat die Polizei am Mittwoch im Bezirk Deutschlandsberg den Schwerverkehr sowie Pkw und Motorfahrräder genau unter die Lupe genommen. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen die Verkehrssicherheit und der technische Zustand der Fahrzeuge.
Mehr als 70 Anzeigen
Die Bilanz fällt deutlich aus: Insgesamt erstatteten die Beamten 72 verkehrsrechtliche Anzeigen. Beanstandet wurden vor allem technische Mängel an Fahrzeugen, Verstöße gegen das Tiertransportgesetz sowie Übertretungen europäischer Vorschriften für den gewerblichen Güterverkehr. Dabei ging es unter anderem um die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten sowie die ordnungsgemäße Verwendung des digitalen Fahrtenschreibers.
Motorräder hauptsächlich betroffen
Besonders gravierend waren die Mängel bei acht Motorfahrrädern und einem Lastkraftwagen. Da Gefahr im Verzug bestand, nahmen die Polizisten die Kennzeichentafeln der insgesamt neun Fahrzeuge noch an Ort und Stelle ab. Erst nach der Behebung der Mängel und einer neuerlichen Begutachtung beziehungsweise behördlichen Freigabe dürfen die Fahrzeuge wieder am Straßenverkehr teilnehmen.
Die Polizei verweist auf die Bedeutung solcher Kontrollen für die Verkehrssicherheit. Technische Defekte könnten schwerwiegende Folgen haben. Wie wichtig gezielte Schwerpunktaktionen sind, zeigen auch die jüngsten vorläufigen Zahlen der Statistik Austria: Im ersten Quartal 2026 wurden in der Steiermark bereits 1138 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1087.
Zudem kamen heuer bereits 15 Menschen ums Leben, nach neun Todesopfern im ersten Quartal 2025. Die Polizei kündigt daher an, auch künftig gezielte Kontrollen und Präventionsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchzuführen
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