Polizei zieht neun Fahrzeuge aus dem Verkehr

Mehr als 70 Anzeigen

Die Bilanz fällt deutlich aus: Insgesamt erstatteten die Beamten 72 verkehrsrechtliche Anzeigen. Beanstandet wurden vor allem technische Mängel an Fahrzeugen, Verstöße gegen das Tiertransportgesetz sowie Übertretungen europäischer Vorschriften für den gewerblichen Güterverkehr. Dabei ging es unter anderem um die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten sowie die ordnungsgemäße Verwendung des digitalen Fahrtenschreibers.