Ruf nach Schuldenbremse: „Hätte negative Folgen“

Budgetäre Vollbremsung hätte negative Folgen

FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek sieht auf Anfrage in einer Schuldenbremse „ein gutes politisches Werkzeug zur Selbstdisziplinierung. Sie hätte allerdings in der Steiermark zu einem Zeitpunkt eingeführt werden müssen, wo die Wirtschaft noch gebrummt hat. In einer Phase, in der wöchentlich neue Krisen zu bewältigen sind, hätte eine budgetäre Vollbremsung negative Folgen für den Wirtschaftsstandort sowie für Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und sozial bedürftige Menschen.“