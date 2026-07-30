Passant entdeckt schwer verletzte E-Bikerin (43)

Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag in Söll (Tiroler Bezirk Kufstein)! Eine 43-jährige E-Bikerin stürzte und blieb schwer verletzt liegen. Ein Passant fand die Frau und setzte den Notruf ab.
Die 43-jährige Französin war mit ihrem E-Bike auf der Gemeindestraße Bromberg im Gemeindegebiet von Söll bergab unterwegs. Dabei kam sie aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz.
Mit Hubschrauber in die Klinik
Ein vorbeifahrender Passant entdeckte die schwer verletzte Frau und setzte umgehend einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die 43-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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