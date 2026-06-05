So geht es nach dem großen Waldbrand weiter

Wie sieht es heuer mit dem Borkenkäfer aus?

Wir haben vor allem im Süden und Osten des Landes noch sehr viel Bruchholz vom Schneedruckereignis im Februar liegen. Die Aufarbeitung wird stark vorangetrieben. Hier spielt aber auch die geopolitische Situation rein, weil ein nicht unbeträchtlicher Teil des Schnittholzes Richtung Naher Osten geht. Jetzt haben wir viel aufgearbeitetes Holz draußen liegen, das schon vom Borkenkäfer befallen ist. Die Käfer werden in den nächsten Wochen ausfliegen. Wenn dann die Fichten im Trockenstress stehen, bereitet uns das natürlich Sorgen.