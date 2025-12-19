Flaschenpost nach 15.000 Kilometern gefunden

Flaschenpost landet an rauer Küste

In der Mail schrieb Toby Ray, ein Mitarbeiter der Verwaltung der australischen Insel, dass er die Flaschenpost bereits im August 2025 fand und einen Brief an Klages schrieb. Als die Post nach drei Monaten als unzustellbar zurückkam, machte sich Ray auf die Suche nach einer E-Mail-Adresse und wurde fündig. Im Dezember folgte ein E-Mail-Austausch – zur Freude beider Seiten.