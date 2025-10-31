Familie sammelt Müll, findet Flaschenpost aus 1916

Der Erste Weltkrieg (1914-1918) war ein globaler Konflikt zwischen den Mittelmächten (u. a. Österreich-Ungarn, Deutschland) und den Alliierten (u. a. Großbritannien, Frankreich), ausgelöst durch das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand und geprägt von Grabenkrieg an der Westfront.

Australien trat als Teil des Britischen Empires automatisch ein, stellte über 400.000 Freiwillige und erlitt mit rund 60.000 Toten die höchste Verlustrate pro Kopf – die beiden Soldaten der Flaschenpost gehörten zur AIF und wurden auf dem Truppenschiff HMAT Ballarat nach Europa gebracht.