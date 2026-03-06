Empörung in Kärnten: Muslim entweihte Marienstatue

Tatortspuren erzählen aber eine andere Geschichte: Als eine fleißige Kirchgängerin vor vier Jahren als Erste in den frühen Morgenstunden wieder im Gotteshaus war, um nach dem Rechten zu sehen, entdeckte sie, dass das Gitter vor dem Altar aufgebrochen war und eine Eisenstange daneben lag. Die Marienstatue war beschädigt – ihr fehlte die Krone. Auf der Stange konnte DNA sichergestellt werden, die wohl nur dem Täter gehören kann.