Protest gegen „Nazi-Ehrung im Parlament“

Rosenkranz: „Man sollte auch die guten Seiten sehen“

„Bei allen Schattenseiten, die Franz Dinghofer aufgewiesen hat, nachweislich – man sollte auch die guten Seiten sehen“, verteidigte Rosenkranz im Ö1-„Morgenjournal“ das Symposium. Seit 15 Jahren finde es im Parlament statt – „und anscheinend seit ich jetzt Präsident dieses Hauses bin, ist es ein Problem“. Die Veranstaltung anlässlich der Gründung der Ersten Republik sei dem dritten Lager wichtig, da damals Grund- und Freiheitsrechte in Österreich Einzug gehalten hätten, so der Nationalratspräsident. Dinghofer sei damals eine der prägenden Figuren gewesen.