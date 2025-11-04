„Deklarierter Antisemit“: Wirbel um FPÖ-Symposium

„Dass einen Tag nach dem Gedenken an die Nacht, als Nazis Synagogen und jüdische Einrichtungen zerstörten, jüdische Bürgerinnen und Bürger töteten, misshandelten, im gleichen Haus eine Veranstaltung mit dem Namen eines Antisemiten und Nazis wie Dinghofer abgehalten werden kann, ist erschreckend – und unverständlich“, heißt es in dem Schreiben. Die Zeithistoriker appellieren daher, „dass gerade in einer Zeit, in welcher der Antisemitismus und antisemitische Ausschreitungen zunehmen, kein Platz für eine posthume Ehrung des Nationalsozialisten Dinghofer im rot-weiß-roten Parlament sein darf. Es kommt dem Verfall einer politischen Kultur gleich.“