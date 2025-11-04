Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeithistoriker mahnen

„Deklarierter Antisemit“: Wirbel um FPÖ-Symposium

Innenpolitik
04.11.2025 11:27
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz will die Eröffnungsrede bei einem umstrittenen Symposium ...
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz will die Eröffnungsrede bei einem umstrittenen Symposium zu Ehren des großdeutschen Politikers Franz Dinghofer halten.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Eine FPÖ-Veranstaltung unter dem Motto „Zensur und Ideologisierung – die Freiheit in Gefahr!“ sorgt für gehörigen Wirbel im Nationalrat. Dabei wird auch der großdeutsche Politiker Franz Dinghofer, den Zeithistoriker als „deklarierten Antisemiten und Nationalsozialisten“ bezeichnen, geehrt.

0 Kommentare

Die Eröffnungsworte und die Begrüßung nehmen am 11. November Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) und sein Parteikollege und Martin Graf vor. Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Franz-Dinghofer-Medaille und der Dinghofer-Medienpreis verliehen werden, wie es auf der Parlamentshomepage heißt. Die Veranstaltung fand in den vergangenen Jahren bereits im Parlament und im vom Parlament genutzten Palais Epstein statt und wurde stets kritisiert.

Die Verleihung der Dinghofer-Preise findet seit Jahren – unter anderem im Palais Epstein – ...
Die Verleihung der Dinghofer-Preise findet seit Jahren – unter anderem im Palais Epstein – statt.(Bild: APA/HERBERT P. OCZERET)

Experten: „Rolle bei Republikgründung überbewertet“
„Dinghofer, dessen Rolle bei der Gründung der Republik am 12. November 1918 überbewertet wird – weil die Republik nicht ,ausgerufen‘, sondern von der Provisorischen Nationalversammlung beschlossen worden ist – war ein Vertreter der Großdeutschen Volkspartei, deren Parteiprogramm einer aggressiven antisemitischen Hetzschrift gleicht“, lautet die Kritik der Zeithistoriker. Zudem sei er „auch persönlich bekennender Antisemit“ und mit seiner Partei „ein Wegbereiter dieser Reichspogromnacht 1938 wie auch des Holocaust“ gewesen.

„Dass einen Tag nach dem Gedenken an die Nacht, als Nazis Synagogen und jüdische Einrichtungen zerstörten, jüdische Bürgerinnen und Bürger töteten, misshandelten, im gleichen Haus eine Veranstaltung mit dem Namen eines Antisemiten und Nazis wie Dinghofer abgehalten werden kann, ist erschreckend – und unverständlich“, heißt es in dem Schreiben. Die Zeithistoriker appellieren daher, „dass gerade in einer Zeit, in welcher der Antisemitismus und antisemitische Ausschreitungen zunehmen, kein Platz für eine posthume Ehrung des Nationalsozialisten Dinghofer im rot-weiß-roten Parlament sein darf. Es kommt dem Verfall einer politischen Kultur gleich.“

Lesen Sie auch:
Walter Rosenkranz will, dass im Parlament über Inhalte – und nicht über Schreibweisen – ...
FPÖ-Präsident gibt vor
Rosenkranz verhängt Gender-Verbot im Parlament
18.10.2025
Ärger über Rosenkranz
Parlament: Kein Ordnungsruf nach „Umvolkung“-Sager
24.04.2025
„Krone“-Kommentar
Feindbild Burschenschafter
12.11.2024

Grüne: „Beschädigt Würde des Hohen Hauses“
Scharf kritisierten auch die Grünen die Veranstaltung: „Dass Walter Rosenkranz in seiner Funktion als Nationalratspräsident offiziell zu einer derartigen Veranstaltung einlädt, ist eine Schande und beschädigt die Würde des Hohen Hauses“, erklärt Rechtsextremismus-Sprecher Lukas Hammer.

Die FPÖ wiederum betont weiterhin die Bedeutung Dinghofers für die Republik Österreich. „Ohne Dinghofer hätte es diese Republik in dieser Form nicht gegeben. Er stand gemeinsam mit Sozialdemokraten und Christlichsozialen an der Wiege des neuen Staates – als Symbol nationaler Einigung über Parteigrenzen hinweg“, erklärt Generalsekretär Christian Hafenecker. Dinghofer sei ebenfalls ein Opfer der Nationalsozialisten gewesen. Zudem sei seine NSDAP-Mitgliedschaft nicht einwandfrei belegt, so Hafenecker.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Innenpolitik
Klimaschäden durch OMV
Greenpeace protestierte vor Parlament in Wien
Zeithistoriker mahnen
„Deklarierter Antisemit“: Wirbel um FPÖ-Symposium
Neue EU-Analyse:
Ukraine übt mehr Druck auf Zivilgesellschaft aus
Angst vor Krieg
Zustimmung zu Wehrpflicht stark gestiegen
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf