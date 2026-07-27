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Hoher Geldbetrag weg

Krimi um nächtlichen Einbruch mitten in Innsbruck

Tirol
27.07.2026 13:19
In der Nacht auf Montag schlugen die Einbrecher zu (Symbolbild).
In der Nacht auf Montag schlugen die Einbrecher zu (Symbolbild).(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Sprichwörtlich fette Beute machten unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Montag in der Innsbrucker Innenstadt: Die Täter drangen in eine Wohnung ein und erbeuteten mehr als 10.000 Euro Bargeld. Von den Kriminellen fehlt bis dato jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

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Laut bisherigen Ermittlungen dürften die Täter am späten Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, zugeschlagen haben. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in der Innenstadt, durchsuchten die Räumlichkeiten und schnappten sich das aufgefundene Bargeld.

Fünfstelliger Eurobetrag futsch
Allein der finanzielle Schaden ist enorm – er beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne indes noch nicht beziffert werden.

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Die Täter konnten nach dem Coup unerkannt entkommen. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Kriminellen sind im Gange.

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