Krimi um nächtlichen Einbruch mitten in Innsbruck

Sprichwörtlich fette Beute machten unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Montag in der Innsbrucker Innenstadt: Die Täter drangen in eine Wohnung ein und erbeuteten mehr als 10.000 Euro Bargeld. Von den Kriminellen fehlt bis dato jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.