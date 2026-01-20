Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Ost-Jerusalem

Israel zerstört Zentrale von UNO-Hilfswerk

Außenpolitik
20.01.2026 09:55
Das demolierte Gebäude in Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem
Das demolierte Gebäude in Scheich Dscharrah in Ost-Jerusalem(Bild: AFP/ILIA YEFIMOVICH)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Die israelische Führung setzt ihr hartes Vorgehen gegen die UNRWA fort. Dienstagfrüh rückten Bagger an, um die Zentrale des UNO-Hilfswerks für Palästinenser in Ost-Jerusalem einzureißen. Seit Langem gibt es Vorwürfe, dass es zwischen UNRWA und der Hamas enge Verstrickungen gibt.

0 Kommentare

So beschuldigt Israel Mitarbeiter der UN-Organisation, Mitglieder der Terrororganisation und am Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen zu sein. Zudem seien unter UNRWA-Gebäuden in Gaza Tunnel gefunden worden, in denen Waffen gelagert waren.

Seit 2024 Arbeitsverbot
Das israelische Parlament hatte in der Folge 2024 per Gesetz ein Arbeitsverbot für UNRWA auf israelischem Staatsgebiet verhängt und israelischen Beamten verboten, mit der Organisation zu kooperieren. Im Dezember 2025 stimmte die Knesset dann dafür, die Strom- und Wasserzufuhr zur Zentrale in Ost-Jerusalem zu kappen. Nun wurde das Gebäude endgültig abgerissen.

Über dem zerstörten Gebäude hissten die Behörden am Dienstag die israelische Flagge.
Über dem zerstörten Gebäude hissten die Behörden am Dienstag die israelische Flagge.(Bild: AFP/ILIA YEFIMOVICH)

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums folgt die Zerstörung den bereits existierenden Gesetzen. An dem Einsatz waren laut Medienberichten Mitarbeiter von Israels Bodenbehörde, der Israel Land Authority, beteiligt. Die Behörden hissten am Dienstag über dem zerstörten Gebäude die israelische Flagge.

Kein Personal mehr auf dem Gelände
Die Mitarbeiter der UNRWA waren bereits vor einem Jahr von israelischen Behörden angewiesen worden, das Gelände zu verlassen. Auf dem Gelände befand sich daher am Dienstag kein Personal mehr. Bereits im Dezember waren Polizeikräfte mit Lkw und Gabelstaplern auf das Gelände vorgedrungen. Auch damals hissten sie laut Augenzeugenberichten eine israelische Flagge über einem Gebäude. Das UNRWA hatte damals mitgeteilt, das unbefugte und gewaltsame Eindringen der israelischen Sicherheitskräfte stelle eine „inakzeptable Verletzung“ der Rechte und Immunität der UN-Organisation dar.

Lesen Sie auch:
Ein Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks UNRWA (Archivbild)
Für Palästinenser
Hilfswerk UNRWA setzt Arbeit trotz Verbot fort
30.01.2025

Die Vereinten Nationen hatten das Hilfswerk im Jahr 1949 gegründet, um rund 700.000 palästinensischen Flüchtlingen zu helfen. Anspruch auf dessen Dienste haben Palästinenser, die während der Nahost-Kriege 1948 und 1967 flüchteten oder vertrieben wurden, sowie ihre Nachkommen. Mittlerweile sind das nach Angaben der Organisation rund 5,9 Millionen Menschen – und die Zahl steigt stetig weiter. Das Hilfswerk ist unter anderem auch in Jordanien und im Libanon tätig.

Netanyahu fordert Abschaffung der Organisation
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte mehrfach gefordert, das Hilfswerk ganz abzuschaffen. Zur Begründung sagte er, die Organisation verewige das Problem der palästinensischen Flüchtlinge und „die Idee von einem Recht auf Rückkehr mit dem Ziel der Zerstörung des Staates Israel“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Seitenwechsel
Ex-ÖVP-Rebellin (31) ist jetzt Chefredakteurin
Ukrainer im Krieg
„Leid übersteigt schlimmste Befürchtungen“
Verlängerung gefordert
Wehrdienstkommission bringt Politik unter Zugzwang
Plötzlich Teil der USA
Trump provoziert EU-Staaten mit Grönland-Montage
Vor erster NR-Sitzung
„Kaum Beschlüsse“: Grüne gehen auf Regierung los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf