Israel zerstört Zentrale von UNO-Hilfswerk

Kein Personal mehr auf dem Gelände

Die Mitarbeiter der UNRWA waren bereits vor einem Jahr von israelischen Behörden angewiesen worden, das Gelände zu verlassen. Auf dem Gelände befand sich daher am Dienstag kein Personal mehr. Bereits im Dezember waren Polizeikräfte mit Lkw und Gabelstaplern auf das Gelände vorgedrungen. Auch damals hissten sie laut Augenzeugenberichten eine israelische Flagge über einem Gebäude. Das UNRWA hatte damals mitgeteilt, das unbefugte und gewaltsame Eindringen der israelischen Sicherheitskräfte stelle eine „inakzeptable Verletzung“ der Rechte und Immunität der UN-Organisation dar.