Warum freie Stellen oft nicht nachbesetzt werden

Defizite bei Qualifikation

Zu dieser traurigen Bilanz kommt der Kreditschutzverband (KSV1870) nach seiner halbjährlichen Business-Check in der heimischen Wirtschaft. Neun von zehn Betrieben im größten Bundesland gaben dabei an, dass die Personalsuche derzeit schwierig sei. Und das, obwohl laut AMS zu Monatsbeginn mehr als 54.000 Personen in Niederösterreich auf Job-Suche waren. „Die Gründe sind vor allem Defizite bei der Qualifikation, aber auch sinkende Arbeitsmoral“, erklärt KSV1870-Chef Ricardo-José Vybiral die Umfrage-Daten.