Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tagelanger Terror

Aggro-Affe verletzte 18 Menschen: Eingefangen!

Ausland
07.08.2026 12:04
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Affe hat eine Stadt in Indonesien tagelang terrorisiert: Der Langsschwanzmakake verletzte 18 Menschen teilweise so schwer, dass einige mit mehr als einem Dutzend Stichen genäht werden mussten. Nun wurde das Tier eingefangen – doch die Angst in der Bevölkerung bleibt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Übeltäter ging nun in der Stadt auf der Insel Sumatra in eine Falle, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Ein Video zeigte ihn lebend und sichtlich gestresst in einem Käfig.

Der Affe war in Tembilahan zwei Wochen lang immer wieder auf Menschen losgegangen, wie der Leiter des örtlichen Rettungsdienstes, Junaidy Ismail, sagte. Bei insgesamt 19 Angriffen wurden demnach 18 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Sie erlitten Biss- und Kratzwunden, von denen einige mit mehr als einem Dutzend Stichen genäht werden mussten.

Hier ist der Angreifer in einem Video zu sehen: 

Dutzende Schulen geschlossen
Wegen der Angriffsserie waren Dutzende Schulen geschlossen worden – Entwarnung gab die Stadtverwaltung am Freitag noch nicht. Wie der Behördenvertreter Ari Syuria warnte, könnte hinter den Angriffen auch eine ganze Affenbande stecken. „Es besteht die Sorge, dass es noch andere Affen geben könnte, die Menschen angreifen“, erklärte Ari auf Instagram.

Bei dem Übeltäter, der zahlreiche Menschen unprovoziert angegriffen hatte, handelte es sich um ...
Bei dem Übeltäter, der zahlreiche Menschen unprovoziert angegriffen hatte, handelte es sich um einen Langschwanzmakak. (Symbolbild)(Bild: Ndaru Anuradha - stock.adobe.com)

40 Schulen blieben daher auch am Freitag geschlossen, für hunderte Schülerinnen und Schüler in Tembilahan gab es nur Online-Unterricht. Wenn die Lage am Montag als sicher eingestuft wird, sollen die Schulen nach Angaben der Stadtverwaltung aber wieder öffnen.

Der Affe wurde unterdessen in die Provinzhauptstadt Pekanbaru gebracht, wo die Naturschutzbehörde sein Blut untersuchen und sein Verhalten beobachten will. „Wir wollen herausfinden, ob der Affe unter Krankheiten leidet“, sagte der Behördenvertreter Ujang Holisudin. Einige Verletzte wurden schon vorsorglich gegen Tollwut geimpft.

Lesen Sie auch:
Hinterbliebene veröffentlichten Bilder des getöteten Paares.
Schrecklicher Fund
Bär tötet Ehepaar bei Angelausflug in Kanada
22.07.2026
Stadt war in Panik
Japan: Terror-Bär nach vier Tagen eingefangen
09.06.2026

Konflikte zwischen Mensch und Tier
In Indonesien kommt es häufig zu Konflikten zwischen Mensch und Tier, insbesondere in Regionen, wo Regenwald für Palmöl-Plantagen gerodet wird. Die Rodungen zerstören den natürlichen Lebensraum vieler Arten.

Affen wagen sich auf der Suche nach Futter daher zunehmend in Dörfer und Städte vor, wie die Biologin Puji Rianti von der IPB-Universität bei Jakarta sagte. „Es ist nicht leicht, im Wald nach Futter zu suchen“, erklärte die Expertin. Für die Affen sei es einfacher, Menschen zu bestehlen. Puji schließt aber auch nicht aus, dass der angriffslustige Affe in Tembilahan früher einmal als Haustier gehalten wurde und daher seine Scheu vor Menschen verloren hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.08.2026 12:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
AngstInselKinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf