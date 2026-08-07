23 Führerscheine in einer Nacht „gezwickt“

Immer wieder führt die Landesverkehrsabteilung Schwerpunktaktionen auf heimischen Straßen durch. In der Nacht auf Samstag wurden dabei erneut Hunderte Strafen verteilt. Mehr als 20 Lenker standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
Die Zahlen sind erschreckend, wenn man bedenkt, wie viele Fahrzeuge bei einer solchen Aktion kontrolliert werden: 18 Personen waren betrunken, weitere fünf Lenker berauscht mit ihrem Auto unterwegs. Ihnen allen wurde die Fahrberechtigung direkt abgenommen. Weitere 13 Fahrer kommt mit einem blauen Auge davon – sie waren „nur“ minderalkoholisiert, hatten also einen Blutalkoholwert von 0,5 bis unter 0,8 Promille. Dieser führt übrigens trotzdem zu einer saftigen Strafe bis zu 3700 Euro.
Die Polizeibeamten stellten außerdem 340 Organmandate aus und zeigten 289 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung an. Dabei geht es meist um abgelaufene Erste Hilfe Kästen und fehlende Warndreiecke oder Schutzwesten.
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