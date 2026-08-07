23 Führerscheine in einer Nacht „gezwickt“

Die Zahlen sind erschreckend, wenn man bedenkt, wie viele Fahrzeuge bei einer solchen Aktion kontrolliert werden: 18 Personen waren betrunken, weitere fünf Lenker berauscht mit ihrem Auto unterwegs. Ihnen allen wurde die Fahrberechtigung direkt abgenommen. Weitere 13 Fahrer kommt mit einem blauen Auge davon – sie waren „nur“ minderalkoholisiert, hatten also einen Blutalkoholwert von 0,5 bis unter 0,8 Promille. Dieser führt übrigens trotzdem zu einer saftigen Strafe bis zu 3700 Euro.