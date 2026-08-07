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Schäden auf Fahrbahn

Spursperre! Hitze macht Europabrücke zu schaffen

Tirol
07.08.2026 12:34
Die Europabrücke auf der A13 Brennerautobahn.
Die Europabrücke auf der A13 Brennerautobahn.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Nicht nur die Menschen und die Tierwelt stöhnten ob der hohen Temperaturen – auch den Straßen setzte die Hitze in den vergangenen Tagen ordentlich zu. Bemerkbar macht sich das etwa auf der gigantischen Europabrücke der Brennerautobahn (A13) in Tirol. Eine Fahrspur musste jetzt sogar gesperrt werden.

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„Aktuell betroffen ist ein Fahrstreifen der Brennerautobahn auf der Europabrücke. Aus Gründen der Verkehrssicherheit bleibt die erste Spur in Richtung Innsbruck bis nächste Woche gesperrt – für den Verkehr stehen bis auf Weiteres zwei Spuren zur Verfügung“, so die Asfinag am Freitag.

„Weder vorhersehbar noch vermeidbar“
Solche Schäden seien bei so hohen Temperaturen „weder vorhersehbar noch vermeidbar“, hieß es – man habe jedoch die Kontrollfahrten intensiviert, um derartige Schäden rasch zu erkennen und darauf zu reagieren.

Zitat Icon

Aus Gründen der Verkehrssicherheit bleibt die erste Spur in Richtung Innsbruck bis nächste Woche gesperrt.

Die Asfinag in einer Aussendung

Die grundlegenden Reparaturarbeiten finden „in der Nacht von Montag auf Dienstag statt“, betonte der Autobahnbetreiber weiters. Um eine „tiefgründige Sanierung durchführen zu können“ müssten außerdem Fachfirmen und Materialien „entsprechend vorbereitet und eingetaktet werden“. 

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Sperre wohl bis Donnerstag
Da diese Maßnahmen auch witterungsabhängig sind, gelte es, „eine ausreichend lange Zeit für die Aushärtung des Materials zu berücksichtigen.“ Die Sperre werde voraussichtlich bis kommenden Donnerstag andauern.

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