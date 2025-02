Gastro und Tourismus: Da klappt es, da hakt es

Das Jahr 2024 war das erfolgreichste für Wiens Städtetourismus seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Nächtigungszahlen haben einen neuen Rekord erreicht (siehe Grafik), der Netto-Nächtigungsumsatz lag im Vorjahr bei 1,4 Milliarden Euro – das ist ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zu 2023 und ein Plus von 116 Prozent im Vergleich zu 2014, teilte der Wien Tourismus mit. Die Wertschöpfung des Wiener Tourismus betrug laut Berechnungen von Statistik Austria und WIFO jährlich 5,6 Milliarden Euro. Doch es noch mehr möglich sein, so die Wirtschaftskammer Wien.