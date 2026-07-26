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A Fierce Tug-of-War

100 Million Euros – Real’s Mega Offer Rejected!

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26.07.2026 06:01
Yan Diomande (left) also gave Germany a hard time at the World Cup.
Yan Diomande (left) also gave Germany a hard time at the World Cup.(Bild: AFP/ROBERT CIANFLONE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrid is getting serious! The “Royals” have entered the race for RB Leipzig’s rising star Yan Diomande with a mega offer, but have been turned down for now.

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According to “The Athletic” and transfer expert Fabrizio Romano, the top Spanish club has submitted an initial offer for the Ivorian World Cup participant. The offer, worth 90 million euros plus 10 million euros in bonus payments, was reportedly rejected by the Saxon club. However, talks are set to continue.

Yan Diomande
Yan Diomande(Bild: AFP/ARIC BECKER)

PSG is also in the mix
This evening, Romano reported that Real Madrid would approach RB Leipzig with a new offer. The Spanish record champions have reportedly already reached a verbal agreement with the player on the terms of the transfer.

Diomande is also said to have already negotiated a contract with Paris Saint-Germain running through 2031. However, the French club has not yet reached an agreement with Leipzig either.

Leipzig is asking for 120 million euros
In the past, Leipzig had already rejected a similarly high offer from FC Liverpool. According to “Bild,” the two-time DFB Cup champion wants to earn at least 120 million euros from the sale of Diomande. The 19-year-old joined Leipzig a year ago for 20 million euros from Spanish first-division relegated club CD Leganés and has publicly expressed his desire to transfer again.

Diomande puts pressure on RB
However, RB representatives have repeatedly emphasized in the past that they want to keep Diomande in Leipzig. Both sporting director Marcel Schäfer and supervisory board chairman Oliver Mintzlaff had spoken out in favor of this. The contract, which runs through 2030 and contains no buyout clause, was instead to be extended under improved terms, they said.

Oliver Mintzlaff
Oliver Mintzlaff(Bild: GEPA)

During the World Cup in the U.S., however, Diomande had put pressure on his club, saying, “I naturally assume that I will be leaving the club.”

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