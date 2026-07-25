Drogen, Waffen: Jugendliche rasten Polizei davon

Kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen, Drogen und Waffen im Auto: So wurden zwei amtsbekannte Jugendliche (16 und 14 Jahre) aus Graz in der Nacht auf Samstag in der Oststeiermark ertappt. Auf der Flucht vor der Polizei baute der 16-Jährige einen Unfall.
In der Nacht auf Samstag fiel Polizisten im oststeirischen Greith ein Auto mit offensichtlichen technischen Mängeln auf. Als sie den Pkw stoppen wollten, stieg der Lenker aufs Gas und „flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit sowie äußerst riskanter Fahrweise in Richtung Graz“, heißt es seitens Landespolizeidirektion.
Der Exekutive gelang es zunächst nicht mehr, das Auto einzuholen. Wenig später endete die Flucht aber im Ortsgebiet von Mitterdorf an der Raab. Das Auto geriet ins Schleudern, touchierte mehrmals den Randstein und blieb stark beschädigt mitten auf der Straße stehen.
„Starker Cannabisgeruch“ im Auto
Als die Polizisten eintrafen, hatten sich die Insassen längst aus dem Staub gemacht. Im Fahrzeuginneren verblieben waren hingegen Drogen – die Beamten bemerkten sofort starken Cannabisgeruch – sowie eine Schreckschusspistole und ein Schlagring.
Wenige Minuten später stellten sich die Jugendlichen der Polizei. Für den Lenker (16) – freilich ohne Führerschein – und seinen Beifahrer (14) war es offenbar nicht die erste Erfahrung mit der Exekutive, beide gelten als amtsbekannt und gegen den 16-Jährigen besteht bereits ein Waffenverbot.
Tüpfelchen auf dem i: Die am Auto montierten Kennzeichen waren gestohlen. Auf die Jugendlichen warten jetzt zahlreiche straf- und verwaltungsrechtliche Anzeigen.
Kurios: Beinahe zeitgleich kam es in Graz zu einem sehr ähnlichen Fall, bei dem sich Jugendliche eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferten (siehe Artikel oberhalb).
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