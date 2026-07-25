Drogen, Waffen: Jugendliche rasten Polizei davon

Wenige Minuten später stellten sich die Jugendlichen der Polizei. Für den Lenker (16) – freilich ohne Führerschein – und seinen Beifahrer (14) war es offenbar nicht die erste Erfahrung mit der Exekutive, beide gelten als amtsbekannt und gegen den 16-Jährigen besteht bereits ein Waffenverbot.