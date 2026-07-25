Against the defending champion
Quentin Halys is the surprise winner in Kitzbühel
Quentin Halys is the surprise winner of this year’s Generali Open in Kitzbühel. On Saturday, the 29-year-old Frenchman defeated defending champion and top favorite Alexander Bublik 6-4, 7-6(6) in 93 minutes in the final of Austria’s largest clay-court tennis tournament, claiming his first-ever ATP title. It was the first French singles victory in the history of the tournament in Kitzbühel.
“I’m so happy. I played a great match today, and Sascha is such a great player. I hope you all enjoyed it too,” said Halys, who catapulted to No. 51 in the rankings. “My first ATP title will stay in my heart forever. The atmosphere here is so great—I’m sure we’ll see each other again next year,” he promised.
Even Bublik’s antics were to no avail
Halys had also beaten the Kazakh player the previous week in Gstaad, though by a much narrower margin, in three sets. In Kitzbühel, even Bublik’s various antics in the second set did nothing to throw the player—still ranked 83rd in the world—off his game.
Halys was particularly dominant on serve, firing 17 aces and not having to fend off a single break point. He broke Bublik’s serve in the first set to win 6–4. In the second set, neither player lost their serve until the tiebreak, where Bublik initially led 2–0 but later failed to convert a set point at 6–5. Halys, on the other hand, converted his very first match point.
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