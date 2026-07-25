Quentin Halys is the surprise winner in Kitzbühel

Quentin Halys is the surprise winner of this year’s Generali Open in Kitzbühel. On Saturday, the 29-year-old Frenchman defeated defending champion and top favorite Alexander Bublik 6-4, 7-6(6) in 93 minutes in the final of Austria’s largest clay-court tennis tournament, claiming his first-ever ATP title. It was the first French singles victory in the history of the tournament in Kitzbühel.