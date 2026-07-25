A9: Pkw kracht ungebremst gegen Anpralldämpfer

Auf der A9 bei Lebring kam es Samstagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Auto, besetzt mit einer Familie aus Tschechien, kam von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Anpralldämpfer. Alle drei Insassen wurden verletzt, auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.