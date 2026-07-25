A9: Pkw kracht ungebremst gegen Anpralldämpfer

Auf der A9 bei Lebring kam es Samstagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Auto, besetzt mit einer Familie aus Tschechien, kam von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Anpralldämpfer. Alle drei Insassen wurden verletzt, auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz.
Samstagfrüh, etwa um 06:30 Uhr, war eine dreiköpfige Familie aus Tschechien mit ihrem Auto auf der A9 vom Grenzübergang Spielfeld kommend in Richtung Graz unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Lebring kam der Pkw laut Polizei aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und krachte vermutlich ungebremst und mit voller Geschwindigkeit gegen einen Anpralldämpfer.
Alle Insassen wurden beim Aufprall verletzt. Der Familienvater (50) wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, die Mutter (47) und die Tochter (18) vom Roten Kreuz in Spitäler gebracht.
Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die A9 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Graz kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.
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