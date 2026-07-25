Mann bei 8-Meter-Sturz über Böschung verletzt

Schwerer Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in Achenkirch (Tiroler Bezirk Schwaz)! Ein Einheimischer (66) stürzte beim Versuch, eine Wurzel auszureißen, über eine steile Böschung. Dabei touchierte er auch ein Solarpanel.
Der 66-jährige Einheimische war kurz vor 15 Uhr damit beschäftigt, eine Wurzel oberhalb einer steilen Böschung neben einem Gebäude in Achenkirch auszureißen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte rund acht Meter über die Böschung.
Bei seinem Fall fiel er auch über ein an der Böschung angebrachtes Solarpanel und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Angehörige setzten den Notruf ab. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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