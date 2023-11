Biber schneiden Bahnverkehr ins Kleinwalsertal ab

Im Allgäu stellt man sich indes die Frage, wie man mit den Bibern weiter verfahren soll. Die zuständige Landesrätin Indra Baier-Müller will trotz des strengen Schutzstatus der Tiere eine Abschussgenehmigung durchboxen - was legistisch in Ausnahmefällen auch möglich wäre. Naturschützer geißeln diesen Vorstoß als reinen Aktionismus, zumal die Biber ohnehin das Weite suchen würden, sobald Bagger auffahren.