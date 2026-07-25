Digitale Angebote locken mehr als 14.000 Besucher

Ab Herbst neue Angebote

Allein die multimediale Ausstellung „Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft“ lockte seit Jahresbeginn 6300 Personen an. In den Laboren für Digitale Technologien – dem DigiLab – wurden in den vergangenen sechs Monaten 203 Workshops abgehalten. Gleichzeitig werden neue Impulse für den Herbst gesetzt.