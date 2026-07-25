Digitale Angebote locken mehr als 14.000 Besucher

Das Haus der Digitalisierung zieht für das erste Halbjahr 2026 eine positive Bilanz. Workshops und Ausstellungen lockten Interessierte an. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden.
Das Haus der Digitalisierung blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr mit mehr als 14.000 Besuchern zurück. Von Jänner bis Juni fanden dort etwa 36 Veranstaltungen mit rund 2730 Gästen statt – etwa mit Formaten für Unternehmen, Initiativen zu Künstlicher Intelligenz und Veranstaltungen in den Regionen.
Ab Herbst neue Angebote
Allein die multimediale Ausstellung „Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft“ lockte seit Jahresbeginn 6300 Personen an. In den Laboren für Digitale Technologien – dem DigiLab – wurden in den vergangenen sechs Monaten 203 Workshops abgehalten. Gleichzeitig werden neue Impulse für den Herbst gesetzt.
„Das Haus der Digitalisierung hat sich als Ort des Lernens, Ausprobierens und Vernetzens sehr gut entwickelt. Entscheidend ist für uns aber nicht nur die Reichweite, sondern der konkrete Nutzen“, so Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.