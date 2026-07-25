Murau: Insolvenz trifft Sanierung des Hallenbads

Werden sich die Bauarbeiten dadurch verzögern? Das Bad sollte laut Ankündigung der Stadtgemeinde Murau „bis voraussichtlich Anfang 2027“ geschlossen bleiben. Der Murauer Bürgermeister Thomas Kalcher betont auf „Krone“-Anfrage, er sei von der Nachricht selbst überrascht worden und könne noch nichts Näheres zu den Auswirkungen auf die Sanierung sagen.