Murau: Insolvenz trifft Sanierung des Hallenbads

Die Heidenbauer-Gruppe in Bruck an der Mur ist endgültig pleite, der Traditionsbetrieb steht vor dem Aus. Das wirkt sich auch auf laufende Projekte aus, wie etwa die Sanierung des Hallenbads in Murau.
Nach der Insolvenz im letzten Herbst ist nun die angestrebte Sanierung der Heidenbauer-Gruppe aus Bruck an der Mur gescheitert, rund 100 Beschäftigte verlieren ihren Job (wir haben berichtet).
Die Millionen-Pleite des traditionsreichen Metallbau-Betriebs wirkt sich auch auf laufende Projekte aus, unter anderem die Sanierung des Hallenbads in Murau. Die Heidenbauer-Gruppe hatte den Zuschlag für neue Becken-Wannen für sich entschieden.
Werden sich die Bauarbeiten dadurch verzögern? Das Bad sollte laut Ankündigung der Stadtgemeinde Murau „bis voraussichtlich Anfang 2027“ geschlossen bleiben. Der Murauer Bürgermeister Thomas Kalcher betont auf „Krone“-Anfrage, er sei von der Nachricht selbst überrascht worden und könne noch nichts Näheres zu den Auswirkungen auf die Sanierung sagen.
„Es hat ja noch andere Anbieter gegeben. Wir prüfen jetzt erst einmal rechtliche Möglichkeiten. Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Sanierung nicht verzögert.“
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