Sanierung der Brucker Heidenbauer-Gruppe scheitert

Es ist ein Dämpfer für den obersteirischen Wirtschaftsstandort: Bereits im November 2025 hatte die Heidenbauer-Gruppe in Bruck an der Mur mit Gesamtpassiva von rund 63,1 Mio. Euro Insolvenz angemeldet. Auslöser der größten steirischen Unternehmensinsolvenz des Jahres 2025 waren neben drastischen Preissteigerungen bei Material und Energie auch die allgemeine Krise in der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Zahlungsausfälle von Großkunden. Ursprünglich sah das Konzept jedoch vor, wirtschaftlich tragfähige Bereiche der Gruppe in Auffanggesellschaften fortzuführen und zu sanieren – und so auch viele Jobs zu retten. Doch dieser Prozess ist nun gescheitert.