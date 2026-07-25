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Nach der WM-Challenge

Eriks Lust zu laufen ist weiterhin unbesiegbar

Niederösterreich
25.07.2026 17:00
Der 15-jährige Erik Stefan aus Mödling hört auch nach seiner WM-Challenge nicht mit dem Laufen ...
Der 15-jährige Erik Stefan aus Mödling hört auch nach seiner WM-Challenge nicht mit dem Laufen auf.(Bild: Klaus Stefan)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter
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Der 15-jährige Erik Stefan aus Mödling liebt es, sich sportlich zu bewegen. Zur Fußball-WM setzte er sich seine persönliche Challenge (die „Krone“ berichtete): Pro Tor ein Kilometer, für Österreichs Tore zwei. Insgesamt traf der Ball 333 Mal ins Goal. 
„Zusätzlich habe ich noch ein paar Trainingsläufe eingebaut und in 5,5 Wochen 447 Kilometer runtergespult“, berichtet Erik.

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Erik läuft weiter
Doch auch jetzt ist mit dem Laufen nicht Schluss. Auf Instagram postete er gleich nach der Weltmeisterschaft einen Trailrun. Und auch für den Piestingtal Halbmarathon am 18. Oktober ist er angemeldet. 
Die Chancen auf einen Stockerlplatz stehen gut, wie sich beim Badener Stadtlauf im Juni zeigte: Hier wurde er Erster beim Junioren-Halbmarathon. Mittlerweile erstellt der junge Mödlinger Trainingspläne für andere und gibt wertvolle Lauftipps.

Sport-Check mit Leistungsdiagnostik
Bei Erik selbst gab es vorab den sportärztlichen Total-Check samt Leistungsdiagnostik. Bei den Läufen pumpt sich Erik exakt dosierte Elektrolyt-Salz-Mischungen in den Körper, um den Flüssigkeitsverlust perfekt auszugleichen. 
Rohes Gemüse bleibt vor dem Start bewusst vom Teller fern, da es vor allem bei extremer Hitze viel zu schwer im Magen liegt – stattdessen liefert leicht verdauliche Power-Nahrung die nötige Energie.

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