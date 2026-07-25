Eriks Lust zu laufen ist weiterhin unbesiegbar

Erik läuft weiter

Doch auch jetzt ist mit dem Laufen nicht Schluss. Auf Instagram postete er gleich nach der Weltmeisterschaft einen Trailrun. Und auch für den Piestingtal Halbmarathon am 18. Oktober ist er angemeldet.

Die Chancen auf einen Stockerlplatz stehen gut, wie sich beim Badener Stadtlauf im Juni zeigte: Hier wurde er Erster beim Junioren-Halbmarathon. Mittlerweile erstellt der junge Mödlinger Trainingspläne für andere und gibt wertvolle Lauftipps.