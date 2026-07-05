WM-Tore bringen Eriks Beine laufend in Bewegung

Halbmarathon für 21 Tore gelaufen

Gelaufen wird meist am Tag nach den Spielen, jedoch: „An den zwei Tagen der allergrößten Hitze habe ich aus gesundheitlichen Gründen entschieden, die Kilometer an kühleren Tagen nachzuholen“, gesteht Erik. Und dennoch war es einmal ein Halbmarathon, den der Schüler des BG Keimgasse bei 39 Grad – im Turnierverlauf waren zuvor 21 Tore gefallen, absolvierte.

Eriks Disziplin sind weite Strecke, dafür läuft er auch schon einmal den Anninger viermal hinauf und hinunter. Immerhin will er der jüngste und schnellste UTMB-Ultraläufer werden.