WM-Tore bringen Eriks Beine laufend in Bewegung

Mödlinger Gymnasiast setzt sich seine persönliche WM-Challenge auf dem Weg zum Ultraläufer. Der 15-jährige Erik Stefan aus Mödling lässt sich wedervon weiten Distanzen, noch von extremer Hitze vom Laufen abhalten. Der Grund ist seine WM-Lauf-Challenge.
„Für jedes geschossene Tor bei der Fußball-Weltmeisterschaft laufe ich einen Kilometer. Die Tore der Österreicher zählten doppelt“, so Erik.
Bis zum Ausscheiden unserer Nationalhelden gegen Spanien waren dies immerhin 296 Kilometer. Bis zum Finale am 19. Juli werden es noch ein paar mehr werden.
Halbmarathon für 21 Tore gelaufen
Gelaufen wird meist am Tag nach den Spielen, jedoch: „An den zwei Tagen der allergrößten Hitze habe ich aus gesundheitlichen Gründen entschieden, die Kilometer an kühleren Tagen nachzuholen“, gesteht Erik. Und dennoch war es einmal ein Halbmarathon, den der Schüler des BG Keimgasse bei 39 Grad – im Turnierverlauf waren zuvor 21 Tore gefallen, absolvierte.
Eriks Disziplin sind weite Strecke, dafür läuft er auch schon einmal den Anninger viermal hinauf und hinunter. Immerhin will er der jüngste und schnellste UTMB-Ultraläufer werden.
Tipps fürs Lauftraining bei Hitze
Fürs Training bei Extrembedingungen gelten (nicht nur für ihn) besondere Maßnahmen. Sein wichtigster Tipp: „Nicht erst trinken oder kühlen, wenn man Durst hat, sondern noch bevor man den ersten Schritt in die Hitze macht. Der Körper muss konstant hydriert werden.“
Weiters gilt: nur leichte Kost, Elektrolyte, Eiweiß, leichte Kleidung, Sonnencreme, Tagesrandzeiten und schattige Strecken nutzen.
Folgen kann man Erik Stefan übrigens auf Instagram @teen_runner_erik.
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