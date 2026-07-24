Stadtrat und Zahnarzt eröffnen cooles Szenelokal

Wer steckt dahinter?

Hinter dem Projekt stehen Stadtrat Heinz Past, Zahnarzt und Hobby-Bierbrauer Friedrich „Friedi“ Lechner, Gastronom Noah Mosser sowie die beiden Investoren Matthias Hübsch und Christian Lutz. Das Gute daran: „Keiner von uns muss von dem Lokal leben“, so Past, der die Gastroszene besonders gut von der anderen Seite kennt und weiß, was in Neunkirchen funktioniert und was fehlt.