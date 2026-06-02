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Von Kino bis Sport

Diese Events locken Wiener im Frühsommer ins Freie

Wien
02.06.2026 11:00
Das Kino am Dacht läuft bis 12. September
Das Kino am Dacht läuft bis 12. September(Bild: Stefan Dworak)
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Lisa Schinagl
Von Viktoria Graf , Christoph Engelmaier und Lisa Schinagl

Der Frühsommer verlagert das Leben in der Stadt wieder nach draußen und lockt mit vielen (kostenlosen) Veranstaltungen für Groß und Klein. 

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Kino unterm Sternenhimmel, Sport im Park oder Open-Air-Konzerte: Wien blüht im Juni wieder so richtig auf. 

  • Schlagerfans kommen am 5. und 6. Juni auf ihre Kosten, wenn das erste Schlagerhitfeuerwerk im Wiener Prater über die Bühne geht – bei freiem Eintritt mit Berny Schremmer, Pablo Grande, Angie und vielen mehr.
  • Den 100. Geburtstag von Marilyn Monroe feiert der 48er-Tandler in Margareten (Siebenbrunnenfeldgasse 3) am 9. Juni. Neben Live-Musik von Kathrin Pirgmayer und Niklas Schinke warten auch Rabatte: Wer passend gekleidet zum Motto „Jazz in Hollywood“ kommt, erhält minus 20 Prozent auf Kleidung und Accessoires.
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Auf der Vienna Comix stehen schon seit mehr als 30 Jahren die Comicfans im Mittelpunkt.
Sehr viel los
Der Frühsommer in Wien startet bunt
29.05.2026
  • Die Bezirks-Sommersportwochen bringen Bewegung in die Margaretner Parks. An Donnerstagen (18. Juni, 16. und 23. Juli, 20. und 27. August) jeweils von 8.30 bis 9.30 Uhr gibt es gratis Krafttraining im Schütte-Lihotzky-Park, an Montagen (29. Juni sowie 10. und 17. August) wird Yoga von jeweils 18 bis 19 Uhr im Rudolf-Sallinger-Park praktiziert.
  • Die Tschauner Bühne in Ottakring startet am 17. Juni mit dem neuen Stück „Beatles an Bord“ in die Saison. Auch Stegreif, italienische Schlagershows und Konzerte stehen am Programm.
  • Holli, das gelbe Maskottchen von WienXtra hat seine Räder ausgepackt und begibt sich auf Grätzeltour. Etwa am 12. Juni von 15 bis 18 Uhr im Lindenhof (18., Paulinengasse) oder am 19. Juni zur selben Uhrzeit in der Krottenbachstraße 106. WienXtra macht heuer auch den Park zur Bühne. Mit „Vorhang auf im Park“ kommen unterschiedliche Theater bei freiem Eintritt ins Grüne. Familien dürfen sich auf Stücke wie „die Froschkönigin“, etwa am 23. Juli im Arenbergpark im 3. Bezirk, freuen.
Das Palais Freiluft öffnet wieder seine Türen
Das Palais Freiluft öffnet wieder seine Türen(Bild: Palais Freiluft)
  • Zwischen historischen Mauern, prachtvoller Architektur und barocker Gartenatmosphäre entsteht im Palais Freiluft, im Garten des Palais Auersperg, in den nächsten Monaten erneut ein Treffpunkt, der Kulinarik, Musik und entspanntes Sommerfeeling verbinden soll.
  • Mit bewährtem Ausblick über Wien, Popcorn und hochkarätigen Filmen startete gestern das Kino am Dach in seine 23. Saison. Bis 12. September flimmern auf der Dachterrasse der Hauptbücherei am Gürtel Klassiker, Oscar-Preisträger sowie österreichische Produktionen über die Leinwand. Mit dabei etwa das Erfolgs-Biopic „Michael“ über das Leben von Michael Jackson, der kultige Psychothriller „Vertigo“ oder Oscar-Rekordhalter „Blood & Sinners“.
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