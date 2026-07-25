Posten, Kosten und Gagen geraten ins pinke Visier

Karten auf den Tisch

In einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz fordern sie genaue Aufstellungen über Gagen der Funktionäre, Personal- und Repräsentationskosten und die Organisationsstruktur der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ). „Die Unternehmer haben ein Recht auf Transparenz darüber, wofür ihre Beiträge verwendet werden“, so Neos-Landesparteichefin Indra Collini und Unos-Landessprecher Armin Rainer. Zudem wollen die Pinken Auskunft über alle Strategiepapiere zu Reformen in der Interessenvertretung. Nach dem Skandal um den Wiener Kammer-Boss Walter Ruck fordert Collini von der WKNÖ: „Jetzt müssen alle Karten auf den Tisch!“