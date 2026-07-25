Posten, Kosten und Gagen geraten ins pinke Visier

Durchleuchten wollen jetzt die Neos die Wirtschaftskammer NÖ. Sie fordern detaillierte Auskünften und berufen sich dabei auf das Informationsfreiheitsgesetz. Hintergrund ist die Rechnungshof-Kritik an der Wirtschaftskammer OÖ.
Die Funktionäre verdienen zu viel, das Personal wird immer teurer und die Organisation ist zu kompliziert. Das beanstandet – kurz zusammengefasst – der Rechnungshof an der Wirtschaftskammer OÖ. Und die Neos wollen jetzt gemeinsam mit dem pinken Wirtschaftsflügel Unos herausfinden, ob das in Niederösterreich auch so ist.
Karten auf den Tisch
In einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz fordern sie genaue Aufstellungen über Gagen der Funktionäre, Personal- und Repräsentationskosten und die Organisationsstruktur der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ). „Die Unternehmer haben ein Recht auf Transparenz darüber, wofür ihre Beiträge verwendet werden“, so Neos-Landesparteichefin Indra Collini und Unos-Landessprecher Armin Rainer. Zudem wollen die Pinken Auskunft über alle Strategiepapiere zu Reformen in der Interessenvertretung. Nach dem Skandal um den Wiener Kammer-Boss Walter Ruck fordert Collini von der WKNÖ: „Jetzt müssen alle Karten auf den Tisch!“
Transparenz darf nicht erst entstehen, wenn Skandale Schlagzeilen machen. Wer Verantwortung trägt, muss auch bereit sein, Rechenschaft abzulegen.
Armin Rainer, Landessprecher der Unos
Bild: Unos/privat
Fragen rechtlich prüfen
Seitens der Kammer bestätigt man den Erhalt der Anfrage. Jede darin begehrte Auskunft werde einer rechtlichen Prüfung unterzogen: „Dabei wird beurteilt, ob gesetzliche Informationspflicht besteht, oder Gründe zur Geheimhaltung entgegenstehen“, heißt es. Danach werde „Auskunft im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang“ erteilt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.