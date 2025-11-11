Drohnentrümmer stürzen auf rumänisches Territorium

Russische Flugobjekte auch über Polen und Estland

In den vergangenen Wochen hatten neben Rumänien auch die NATO-Partner Polen und Estland das Eindringen von Drohnen oder Militärflugzeugen in ihren Luftraum gemeldet. Die EU sprach von einer russischen „Eskalation“, also Absicht und eben nicht von missglückten Operationen. Auch auf Flughäfen und Militäreinrichtungen in Deutschland und anderen EU-Ländern kommt es immer wieder zu Drohnenvorfällen, die zu Betriebsunterbrechungen und Flugausfällen führen.