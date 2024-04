„Tauben liefen von selbst in die Fallen“

Die in den Braunau Wald gerufenen Aktivisten fanden dann noch ein zweites Fangkonstrukt, ebenfalls mit lebenden Tauben darin. Tom Putzgruber, Obmann des Vereins RespekTiere, vermutete, dass in die eine Falle Raubvögel wie Habichte tappen sollten. Für den Tierschützer sind Lebendköder grausam: „Man kann sich vorstellen, in welche Angst die Tiere da drinnen versetzt werden“, so Putzgruber.