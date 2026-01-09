Gesuchter Hund „Frosty“ ging in Lebendfalle

Besitzer ist unbekannt

Fünf Tage lang war in Schlatt erfolglos nach dem Mischlingshund gesucht worden, dessen unbekannte Besitzer ihn im Freien zurückgelassen hatten. „Er war gesichtet worden, als er panisch im Bereich eines ÖBB-Tunnels herumlief. Aufgrund der Gefahrenlage wurden auch die ÖBB verständigt.“ Bei klirrender Kälte (bis minus 15 Grad) wurde das Gebiet in der darauffolgenden Nacht mit Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras durchsucht.