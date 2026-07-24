Soziales Gartenprojekt trägt nun erste Früchte

Verweilen und Mitmachen

Auch Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder und Klimaschutzgemeinderätin Birgit Kern heben den Mehrwert des Projekts hervor. Es verbinde Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und soziales Engagement und lade zum Verweilen und Mitmachen ein. Mit der Ernte von Tomaten, Paprika, Pfefferoni und Kräutern zeigt das Gemeinschaftsprojekt nun erstmals sichtbare Ergebnisse.