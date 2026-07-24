Soziales Gartenprojekt trägt nun erste Früchte

In Amstetten hat eine besondere Ernte im Pfarrgarten der Kirche St. Stephan begonnen. Die gemeinsam betreuten Hochbeete verbinden Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und soziales Engagement – und liefern nun die ersten Früchte.
Gurken, Paprika, Pfefferoni, Tomaten, Zucchini, Salat, Karotten und Kräuter gedeihen mitten in der Stadt. Und jetzt wird geerntet! Im Pfarrgarten St. Stephan in Amstetten trägt das Urban-Gardening-Projekt erstmals Früchte. Drei Hochbeete werden von der ARGE Sozialdienst Mostviertel, der Pfarre St. Stephan und der Stadtpflege gemeinsam betreut.
Bestandteil von Spaziergängen
Bewohner der StadtOase helfen regelmäßig bei der Pflege der Gemüse- und Kräuterpflanzen. Die Besuche im Pfarrgarten seien mittlerweile fixer Bestandteil der gemeinsamen Stadtspaziergänge geworden, erklärt Martin Zehetgruber vom Sozialdienst Mostviertel. „Damit wird dieser Platz um ein soziales Projekt bereichert“, freut sich Vizebürgermeister Markus Brandstetter.
Verweilen und Mitmachen
Auch Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder und Klimaschutzgemeinderätin Birgit Kern heben den Mehrwert des Projekts hervor. Es verbinde Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und soziales Engagement und lade zum Verweilen und Mitmachen ein. Mit der Ernte von Tomaten, Paprika, Pfefferoni und Kräutern zeigt das Gemeinschaftsprojekt nun erstmals sichtbare Ergebnisse.
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