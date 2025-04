Burgenlands Blaudruck erobert Japan und die USA

Die burgenländische Blaudruckerei Koó in Steinberg-Dörfl ist eine der letzten aktiven Werkstätten Europas. Gegründet wurde sie 1921 von Josef Koó, zu einer Zeit, als Blaudruck noch ein gängiges Handwerk war und die Männer im Burgenland bei der täglichen Arbeit am Feld, sonntags in der Kirche oder auch beim Baden noch eine traditionelle blaue Halbschürze trugen – die sogenannte „Fiata“. In den 1960er-Jahren sperrten die meisten Blaudruckbetriebe jedoch zu, weil sich das Geschäft nicht mehr rentierte. Im Hause Koó war das anders. Da hing das Herz weiterhin am Blaudruck.