Medienkunst-Festival im Haus der Digitalisierung

Noch bis zum Donnerstag, den 30. Juli kann im Haus der Digitalisierung in Tulln der „DGTL SUMMER“ erlebt werden.
Das von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich initierte und organisierte 14-tägige Medienkunst-Festival „DGTL SUMMER“ beleuchtet die Schnittstelle von Kunst und Digitalität. Die Ausstellung mit Arbeiten von Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und Marian Essl alias MONOCOLOR und ein vielfältiges Begleitprogramm machen das Haus der Digitalisierung zur Bühne für Medienkunst, Vermittlung und Diskurs. Auch der 311 Quadratmesser große LED-Schirm wird dabei zum künstlerischen Werkzeug.
Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juli geöffnet, von Montag bis Samstag, jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr.
Es gibt auch einen Trickfilmworkshop für Kinder und Jugendliche am 30. Juli, von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr.
Am Samstag, den 25. Juli, findet um 10 Uhr eine Kuratorinnenführung mit Lisa Ortner-Kreil statt.
Beendet wird der „DGTL SUMMER“ am Donnerstag, den 30. Juli, um 18 Uhr mit einer Finissage mit Artist Talk.
Der Eintritt zur Ausstellung sowie die Teilnahme an den Veranstaltungen und Workshops sind kostenlos.
Mehr Infos dazu und auch zum Haus der Digitalisierung im allgemeinen finden Sie auf www.virtuelleshaus.at
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