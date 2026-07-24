Medienkunst-Festival im Haus der Digitalisierung

Das von der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich initierte und organisierte 14-tägige Medienkunst-Festival „DGTL SUMMER“ beleuchtet die Schnittstelle von Kunst und Digitalität. Die Ausstellung mit Arbeiten von Fanni Futterknecht, Volkmar Klien und Marian Essl alias MONOCOLOR und ein vielfältiges Begleitprogramm machen das Haus der Digitalisierung zur Bühne für Medienkunst, Vermittlung und Diskurs. Auch der 311 Quadratmesser große LED-Schirm wird dabei zum künstlerischen Werkzeug.