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Fragrant Loot

Perfumes Worth Nearly 10,000 Euros Stolen

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23.07.2026 12:00
Two Georgian men were handcuffed on Tuesday (stock image)
Two Georgian men were handcuffed on Tuesday (stock image)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

It’s unclear whether it was the alluring scent wafting from their trunk that gave them away. What is certain is that two Georgian nationals are alleged to have stolen perfumes worth a high four-figure to low five-figure amount and were arrested as a result. The pair is now being held at the Garsten Correctional Facility.

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Two Georgian citizens, aged 31 and 34, were caught red-handed by a patrol on July 21, 2026, at around 4:05 p.m., following a shoplifting incident in Enns. The two men had stashed the stolen goods in a trunk shortly before. They were arrested and taken to the Enns Police Station for questioning.

Approximately 10,000 euros in stolen goods
Further investigations revealed that the two Georgian nationals were also responsible for other commercial thefts at various grocery stores throughout the country. The total damage amounts to a high four-digit or low five-digit euro figure. After consultation with the Steyr District Attorney’s Office, the two men were transferred to the Garsten Correctional Facility.

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