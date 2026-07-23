Alko-Lenker verursachte Frontalen im Ennstal

Ein 26-jähriger Alkolenker geriet in der Nacht auf Donnerstag auf der Salzkammergutstraße bei Bad Mitterndorf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 24-jährigen Grazer, der schwer verletzt wurde.
Ein stark betrunkener 26-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag einen schweren Autounfall in Bad Mitterndorf im obersteirischen Bezirk Liezen gebaut. Zuerst kam er einmal rechts und dann links von der Salzkammergutstraße (B145) ab, fuhr rund 50 Meter weit über eine Wiese und dann zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 24-jährigen Grazers. Anrainer bemerkten den Unfall und riefen die Rettung, so die Polizei.
Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und von der Crew des Notarzthubschraubers ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Der 26-Jährige erlitt leichtere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht. Der Alko-Test ergab eine schwere Alkoholisierung.
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