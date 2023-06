Zeller Hotelier verkaufte Nobelhotel in Kroatien

Der Pinzgauer Unternehmer Wilfried Holleis verkleinert seine Hotelgruppe. Wie am Dienstag bekannt wurde, ging das 2004 von Holleis eröffnete Vier-Sterne-Hotel „Miramar“ im früheren k.u.k. Seebad Opatija (Kroatien) kürzlich an einen ungarischen Investor. Als Gründe nannte der gebürtige Zeller die derzeit schwierige Lage für Hoteliers in Österreich – Stichwort Mitarbeitermangel. Holleis wollte zum Verkaufspreis keine Angaben machen. Der Erlös dürfte in seine weiteren vier Nobelhotels fließen – vor allem in den großen Ausbau der Rudolfshütte in Uttendorf. Das Berghotel liegt mitten in unberührter Natur des Weissee-Gletschergebiets auf 2315 Metern Seehöhe.