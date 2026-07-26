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Kelag-Connect: Glasfaser macht Surfen nachhaltig

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26.07.2026 00:01
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Glasfaser spart Energie und Ressourcen.
Glasfaser spart Energie und Ressourcen.(Bild: Envato)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die Digitalisierung kann dabei helfen, unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Eine wichtige Grundlage dafür ist ein modernes Glasfasernetz. Glasfaser sorgt nicht nur für schnelles und stabiles Internet, sondern bringt auch Vorteile für die Umwelt mit sich.

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Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie der Kelag. Deshalb investiert das Unternehmen in den Ausbau des Glasfasernetzes in Kärnten. Das trägt dazu bei, Energie zu sparen, die Versorgung langfristig abzusichern und die Region fit für die Zukunft zu machen.

Weniger Strom, mehr Effizienz
Glasfaser überträgt Daten mittels Lichtsignalen und benötigt dadurch weniger Strom als kupferbasierte Netze. Untersuchungen zeigen, dass Glasfaser bis zu 10-mal energieeffizienter ist als andere Internet-Technologien wie Koaxialkabel oder Mobilfunk. Besonders sparsam sind FTTH-Anschlüsse (Fiber to the Home), bei denen die Glasfaser direkt bis in die Wohnung reicht.

CO₂ sparen beim Surfen
Auch bei den CO₂-Emissionen schneidet Glasfaser besser ab als kupferbasierte Technologien. Laut Studien verursachen FTTH-Netze nur etwa halb so viele Emissionen wie Kupfernetze.

(Bild: Kelag)

Langlebig und zukunftssicher
Glasfaserkabel halten sehr lange und reduzieren dadurch den Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig ermöglichen sie nahezu unbegrenzte Bandbreiten für die digitalen Anforderungen von morgen.

„Für uns bedeutet Glasfaser: weniger Ressourcenverbrauch, weniger Eingriffe in die Umwelt und eine zukunftssichere digitale Infrastruktur“, so Petra Rodiga-Laßnig, Leiterin Kelag-Connect.

Weitere Vorteile entstehen bereits beim Ausbau: Glasfaserkabel können oft gemeinsam mit anderen Leitungen verlegt werden. Dadurch werden Baukosten und Eingriffe in die Umwelt reduziert.

Ob Homeoffice, Streaming, Gaming oder Videotelefonie – Glasfaser sorgt für eine schnelle und stabile Internetverbindung im Alltag. Gleichzeitig schafft sie die Grundlage für Zukunftstechnologien wie Telemedizin oder intelligente Energiesysteme.

Glasfaser spart Energie und Ressourcen
Glasfaser bietet hohe Leistung und geht gleichzeitig schonend mit Energie und Ressourcen um. Deshalb gilt Glasfaser als wichtiger Baustein für eine nachhaltige Digitalisierung und die Unterstützung von Klima- und Energiesparzielen.

Die Kelag arbeitet seit 2019 am Ausbau eines flächendeckenden Open-Access-Glasfasernetzes in Kärnten. In über 80 Gemeinden surfen knapp 7.000 Kund:innen bereits mit Glasfaser von Kelag-Connect. Auch in den kommenden Jahren investiert die Kelag weiter in den Glasfaserausbau.

Nachhaltig surfen und mit der Zukunft vernetzen! Alle Infos auf: kelag.at/connect

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