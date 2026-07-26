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Die AK Lernbegleitung bringts!

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26.07.2026 00:01
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Ab dem Herbst ermöglicht die AK Tirol wieder kostenlose Lernbegleitung, begleitend zum ...
Ab dem Herbst ermöglicht die AK Tirol wieder kostenlose Lernbegleitung, begleitend zum Unterricht, am BFI Tirol!(Bild: Picture-Factory)
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Von Promotion Team

Wissenslücken vorbeugen, bevor sie entstehen: Das ermöglicht die kostenlose AK Lernbegleitung am BFI Tirol für Jugendliche ab der 5. Schulstufe! Ab 5. Oktober beginnen wieder die Kurse parallel zum Unterricht, gleich anmelden und Platz sichern!

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Erfolgreich durch das Schuljahr – mit der kostenlosen AK Lernbegleitung des BFI Tirol. Das Angebot der AK Tirol richtet sich an Jugendliche ab der 5. Schulstufe und unterstützt dabei, den Lernstoff laufend zu festigen. So können Wissenslücken gar nicht erst entstehen und der Schulalltag gelingt leichter.

Individuelle Unterstützung in wichtigen Fächern
Ab 5. Oktober 2026 starten die ersten vierwöchigen Module, ein weiteres folgt ab 9. November 2026. Unterrichtet werden Deutsch, Englisch und Mathematik, weitere Fächer sind auf Anfrage möglich. Der Unterricht findet einmal pro Woche jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr statt. Auf Wunsch können auch zwei Fächer kombiniert werden.

AK Präsident Erwin Zangerl appelliert an die Eltern, diese Kurse auch zu nutzen:

Zitat Icon

Wir freuen uns, dass wir den Arbeitnehmerfamilien diese Unterstützung ermöglichen können.“

Erwin Zangerl, AK-Präsident

Bild: AK Tirol/ Berger

Jetzt anmelden!

Die Anmeldung ist ab Mitte September per E-Mail an lernbegleitung@bfi-tirol.at möglich – bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn, danach können nur noch Restplätze vergeben werden.

Die Anmeldeformulare finden Sie auf www.bfi.tirol.

Kursorte: 

  • BFI Innsbruck, Ing.-Etzel-Straße 7
  • Imst
  • Landeck
  • Reutte
  • Schwaz
  • Kitzbühel
  • Kufstein
  • Lienz
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