Mann überwies Zigtausende Euro an „Finanzexperten“

Ein 52-jähriger Mann aus dem Tiroler Bezirk Reutte ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden. Über mehrere Monate hinweg wurde das Opfer von angeblichen Finanzanalysten kontaktiert und mit hohen Gewinnversprechen zu wiederholten Geldüberweisungen verleitet.
Bereits im November war der 52-jährige Einheimische von den unbekannten Tätern kontaktiert worden. Diese gaben sich damals als Finanzexperten aus und konnten den Mann schlussendlich dazu verleiten, mehrere Überweisungen im Rahmen vermeintlicher Investitionen zu tätigen.
Plötzliche Skepsis, doch es war zu spät
Erst als der 52-Jährige zunehmend Verdacht schöpfte, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, wandte er sich an die Polizei und erstattete Anzeige.
Gesamtes Geld futsch
Durch die Zahlungen entstand dem Mann ein finanzieller Schaden in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Das Geld ist futsch, von den Tätern fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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