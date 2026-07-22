Niceshops plant Logistik-Ausbau und 50 neue Jobs

Das wirtschaftliche Wachstum des steirischen E-Commerce-Unternehmens Niceshops schlägt sich bald auch in der Infrastruktur nieder: In Saaz soll das Logistikzentrum ausgebaut werden, das dafür notwendige Grundstück wurde nun gekauft. Heuer sollen 50 neue Arbeitsplätze entstehen.
Nach einigen schwierigen Jahren geht es für Niceshops mit seinen rund 30 spezialisierten Online-Shops nun wieder steil nach oben: 169 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr bedeuteten einen neuen Rekord, heuer soll es bereits in Richtung 200 Millionen Euro gehen. Zwei Millionen Pakete wurden 2025 versendet, die Exportquote liegt bei 88 Prozent.
400 Mitarbeiter sind aktuell an den Standorten Saaz bei Feldbach, Graz und Wien beschäftigt, noch heuer sollen 50 dazukommen. Und in der Südoststeiermark wird ausgebaut: Wie Niceshops am Mittwoch mitteilt, hat man ein 23.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, das direkt an das bestehende Logistikzentrum angrenzt.
Alle Lagerflächen wieder an einem Ort
Die Planungen für den Ausbau sind im Gange, im Laufe des nächsten Jahres sollen die Details feststehen. Es wird sich jedenfalls um eine Investition im zweistelligen Millionenbereich handeln, heißt es von Niceshops. Damit sollen die Logistikprozesse wieder an einem Standort gebündelt werden: Derzeit wird eine große Lagerfläche im ehemaligen Kika-Gebäude in Feldbach genutzt.
Aktuell bereitet Niceshops auch die schrittweise Einführung von Automatisierungs- und Robotiklösungen vor. Ziel sei aber keine Vollautomatisierung des Lagers, sondern „der gezielte Einsatz in speziellen Segmenten“, um Mitarbeiter bei Standardprozessen zu entlasten. Die Planungen erfolgen mit der Logistik Networking & Consulting GmbH aus Fernitz und sollen schrittweise in den kommenden Jahren umgesetzt werden.
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