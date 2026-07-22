Niceshops plant Logistik-Ausbau und 50 neue Jobs

Alle Lagerflächen wieder an einem Ort

Die Planungen für den Ausbau sind im Gange, im Laufe des nächsten Jahres sollen die Details feststehen. Es wird sich jedenfalls um eine Investition im zweistelligen Millionenbereich handeln, heißt es von Niceshops. Damit sollen die Logistikprozesse wieder an einem Standort gebündelt werden: Derzeit wird eine große Lagerfläche im ehemaligen Kika-Gebäude in Feldbach genutzt.