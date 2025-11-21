Einige schwer verletzt
Grizzlybär attackierte Volksschulkinder in Kanada
Schock für eine Volksschulklasse und ihre Familien in Kanada: Ein Grizzlybär hat Kinder angegriffen, die gemeinsam mit ihren Lehrkräften in der Provinz British Columbia unterwegs waren. Mehrere Personen wurden schwer verletzt, zwei schweben in Lebensgefahr.
Das Alter der Verletzten gaben die Behörden nicht an, laut Berichten sollen Volkschulkinder darunter sein. Ihr zehnjähriger Sohn sei mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften zu Fuß unterwegs gewesen, als der Bär die Gruppe angegriffen habe, sagte eine Mutter. Das Tier sei so nah an ihn herangekommen, dass er den Pelz gespürt habe. „Er rannte um sein Leben“, erzählte die Mutter weiter. Der Bär habe ihr Kind verfolgt, aber schließlich jemand anderes angegriffen. Die gesamte Schule stehe noch unter Schock.
Die Naturschutzbehörde der Region bestätigte einen Grizzly-Angriff am Donnerstagnachmittag (Ortszeit). Sie rief die Anrainerinnen und Anrainer der Gegend auf, dem Wald- und Flussgebiet in einem Umkreis mehrerer Kilometer fernzubleiben. Rettungskräfte sagten, dass sich der Vorfall auf einem Wanderweg nahe einer Schnellstraße ereignet habe.
Bär weiter in Gegend unterwegs
Der aggressive Bär sei weiter frei in der Gegend unterwegs, warnte die Ortsregierung der Nuxalk Nation in Bella Coola. Die Bevölkerung solle möglichst im Haus bleiben und nötige Wegstrecken mit dem Auto zurücklegen. „Macht euch nicht auf die Suche nach ihm“, sagte die indigene Gemeinschaft. Die Volksschule blieb nach dem Vorfall am Freitag geschlossen.
