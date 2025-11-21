Grizzlybär attackierte Volksschulkinder in Kanada

Das Alter der Verletzten gaben die Behörden nicht an, laut Berichten sollen Volkschulkinder darunter sein. Ihr zehnjähriger Sohn sei mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften zu Fuß unterwegs gewesen, als der Bär die Gruppe angegriffen habe, sagte eine Mutter. Das Tier sei so nah an ihn herangekommen, dass er den Pelz gespürt habe. „Er rannte um sein Leben“, erzählte die Mutter weiter. Der Bär habe ihr Kind verfolgt, aber schließlich jemand anderes angegriffen. Die gesamte Schule stehe noch unter Schock.